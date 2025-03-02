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Kastamonu'da feci kaza: 3 yaralı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

IHA2 Mart 2025 Pazar 16:37 - Güncelleme:
Kastamonu'da feci kaza: 3 yaralı
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Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu Doğu Çevreyolu Örencik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Mehmet Akif K. idaresindeki 37 FC 830 plakalı Hyundai marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarpan minibüs devrildi. Kazada sürücü ile aynı aileden Lütfi K. ve Hanife K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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