Kastamonu’da iki ev yandı

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Koru Yaylası Suluçayır mevki'inde Kazım Çetinkaya ve Mustafa Çetinkaya kardeşlere ait tek katlı iki ev yandı. Çatalzeytin Belediyesine ait itfaiye ekipleriyle arazözlerin müdahale ettiği yangında iki evde tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Uzun uğraşlar sonunda yangın, kontrol altına alınabildi.

Yangın sonrası olay yerine giden jandarma ekipleri, yanan evlerin arasında 100 metre mesafe bulunması nedeniyle sabotaj olabileceği üzerinde duruyor. Jandarma ekipleri, kundaklama şüphesi nedeniyle evlerde incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.