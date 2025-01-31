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Kastamonu'da jandarma ekiplerince aranan 82 kişi gözaltına alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama kaydı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 82 kişi yakalandı.

IHA31 Ocak 2025 Cuma 14:01 - Güncelleme:
Kastamonu'da jandarma ekiplerince aranan 82 kişi gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 82 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 3 yıl 4'er ay hapis cezası ile aranan İ.D., G.Ö.D., M.A.T., M.K. ve S.İ., 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan C.Y., 9 ay hapis cezası ile aranan C.E., 10 ay hapis cezası ile aranan G.C., 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan F.A., 9 ay hapis cezası ile aranan Ö.A. tutuklandı.

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