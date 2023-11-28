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Kastamonu'da karaya oturan geminin etrafı bariyerlerle çevrildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi sahilinde, fırtınada karaya oturan Kamerun bayraklı 'Vamon' adlı ticari geminin çevresine güvenlik amacıyla bariyer çekildi.

AA28 Kasım 2023 Salı 17:44 - Güncelleme:
Kastamonu'da karaya oturan geminin etrafı bariyerlerle çevrildi
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İnebolu Limanı'na yük boşalttıktan sonra fırtınada dün karaya oturan kargo gemisiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Karadeniz Mahallesi'nde İnebolu-Abana kara yolu kenarında bulunan 82,4 metre uzunluk, 12,5 metre enindeki 3 bin 666 grostonluk gemiden herhangi bir sızıntı olmadığı belirlenirken, geminin çevresine güvenlik amacıyla bariyer çekildi.

İnebolu Liman Başkanlığı gözetiminde çekilen bariyerin, geminin güvenliğini sağlamanın yanında olası yakıt veya yağ sızıntısını önleme amaçlı olduğu bildirildi.

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