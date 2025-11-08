İSTANBUL 22°C / 15°C
Güncel

Kastamonu'da kayıp anne ve oğlu aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 6 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları devam ediyor.

8 Kasım 2025 Cumartesi 12:25
Kastamonu'da kayıp anne ve oğlu aranıyor
İlçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'nın yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışma yürütüyor.

AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide termal dronla havadan arama yapılıyor. Çalışmalara arama kurtarma köpekleri de eşlik ediyor.

Ekipler, arama çalışmasını anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ile çevredeki 19 köyde gerçekleştiriyor.

