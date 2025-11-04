Kastamonu'da kayıp anne ve oğlu için seferberlik başladı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan anne ve oğlu için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ikamet eden Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'dan evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Helvacı'nın yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan araştırmalar neticesinde Huriye Helvacı ve oğlu Oman Helvacı'nın (5), en son akşam saatlerinde Kocaçam köyü civarında görüldüğü tespit edildi.

Anne ve oğlunun mantar toplamak için evinden ayrıldığı ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece boyunca devam eden arama çalışmalarına ailenin yakınları ve köylüler de destek verdi. Dron ve köpeklerle yapılan arama çalışmalarında şu ana kadar anne ve oğluna ait bir ize rastlanılamadı.

Arama çalışmalarına katılan Muharrem Tavukoğlu, "Bütün arkadaşlarımızla, gençlerimizle birlikte en son görüldüğü alana geldik, arama çalışmalarımızı gece boyunca sürdürüyoruz. Dağ taşı arıyoruz. Saat şu an 02.00 oldu. Aramaya devam ediyoruz, inşallah sağ salim bulunuz. En son anne ve oğlu Kocaçam köyünde görülmüş. Birkaç yerde daha gördüklerini söyleyenler var ama henüz bir ize daha rastlayamadık. Bulmaya çalışıyoruz, eğer bulamazsak yarın arama çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.