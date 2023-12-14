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  • Kastamonu'da KOM'dan gümrük kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli gözaltına aldındı
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Kastamonu'da KOM'dan gümrük kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli gözaltına aldındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 60 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

IHA14 Aralık 2023 Perşembe 15:17 - Güncelleme:
Kastamonu'da KOM'dan gümrük kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli gözaltına aldındı
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, il merkezinde iki şahsın kaçak cep telefonu bulundurduğu öğrenildi. Ekipler tarafından evde yapılan aramada 60 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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