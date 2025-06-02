İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2025 Pazartesi / 6 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1966
  • EURO
    44,8086
  • ALTIN
    4215.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kastamonu'da korku dolu anlar! Başıboş sokak köpekleri karavana saldırdı
Güncel

Kastamonu'da korku dolu anlar! Başıboş sokak köpekleri karavana saldırdı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde grup halinde gezen sokak köpekleri, park halindeki karavanın tamponunu parçaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç sahibi köpeklerin insanlara da saldırabileceğini belirterek önlem alınmasını istedi.

IHA2 Haziran 2025 Pazartesi 13:39 - Güncelleme:
Kastamonu'da korku dolu anlar! Başıboş sokak köpekleri karavana saldırdı
ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde Cide ilçesi Nasuh Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 sokak köpeğinin kovaladığı kedi, Mevlüt Çelik isimli vatandaşa ait karavanın altına sığındı. Kediyi karavanın altından çıkartmak isteyen köpekler, aracın tamponunu parçaladı. Sabah aracının yanına gelen Çelik, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Güvenlik kamerası görüntüleri izleyen Çelik, aracının tamponunu köpeklerin parçaladığını gördü.

SOKAK KÖPEKLERİ KARAVANIN TAMPONUNU PARÇALADI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeklerin aracın etrafında koştuğu ve daha sonra aracın tamponunu parçaladığını görülüyor. Köpekler bir süre sonra araçtan uzaklaşıyor.

"GRUP HALİNDE GEZEN KÖPEKLER İNSANLARA DA SALDIRABİLİR"

Yaşanan olayı anlatan Mevlüt Çelik, grup halinde gezen sokak köpeklerinin insanlara da saldırabileceğini belirterek, "Sabah aracımın yanına geldim. Aracımın tamponu ve davlumbaz ve plakasını yerde buldum. Sonra merak edip güvenlik kamerasını açtım. İzlediğimde sabah saatlerinde köpekler, kediyi yakalamak için bizim aracı parçalamışlar. Böyle şeyler sık sık oluyor, daha önce de görmüştüm. Bizim de başımıza geldi. Köpekler konusunda yetkililerin bir şeyler yapması gerekiyor, grup halinde gezen köpekler insanlara da saldırabilir" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.