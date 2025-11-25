İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Kasım 2025 Salı
  Kastamonu'da korkunç anlar: Balıkçıların oltasına ceset takıldı
Kastamonu'da korkunç anlar: Balıkçıların oltasına ceset takıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde baraj gölünde balıkçılar tarafından erkek cesedi bulundu. Barajdan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da korkunç anlar: Balıkçıların oltasına ceset takıldı
Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde Germeçtepe Barajına balık tutmak için gelen balıkçıların oltasına ceset takıldı. Balıkçılar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından AFAD ekiplerince, Germeçtepe Barajı'ndan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan kimlik tespitinde cesedin, 44 yaşındaki İsmail Bostancı'ya ait olduğu belirlendi. Bostancı'nın kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından belirlenecek.

