Kastamonu'da korkutan kaza... Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere daldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen trafik kazası, 2 gencin yaralanmasıyla sonuçlandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastaneye ulaştırdı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ BARİYERLERE ÇARPTI

Kaza, D100 karayolu Çorum'un Kargı ilçesi sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Y.S. (23) idaresindeki 37 DU 133 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Berkay B. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.