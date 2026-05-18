  Kastamonu'da korkutan kaza... Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere daldı
Güncel

Kastamonu'da korkutan kaza... Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere daldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden 23 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralanarak Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

IHA18 Mayıs 2026 Pazartesi 00:41
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen trafik kazası, 2 gencin yaralanmasıyla sonuçlandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastaneye ulaştırdı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ BARİYERLERE ÇARPTI

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Çorum'un Kargı ilçesi sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Y.S. (23) idaresindeki 37 DU 133 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Berkay B. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Tosya kaza
  • D100 karayolu
  • Kastamonu trafik kazası
  • bariyer kazası
  • Tosya Devlet Hastanesi

