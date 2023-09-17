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Kastamonu'da köy yangını! 10 ev küle döndü

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'nde çıkan yangında 10 ev yandı.

AA17 Eylül 2023 Pazar 17:06 - Güncelleme:
Kastamonu'da köy yangını! 10 ev küle döndü

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 10 ev yandı.

Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın diğer evlere de sıçradı.

İhbar üzerine köye, Kastamonu Belediyesi, Araç ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev yandı.

Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Yangının ormanlık alana sıçramaması için helikopterin de desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.

  • Tavşanlı yangını
  • Araç yangını
  • Kastamonu yangını

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