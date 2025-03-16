Kastamonu'da öldüren traktör kazası

Kaza, İbrahimli köyü Eğerlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haşim Sarıalioğlu'nun tomruk çekmek istediği traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Traktörün altında kalan Sarıalioğlu hayatını kaybetti. Sarıalioğlu'nun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haşim Sarıalioğlu'nun cenazesinin 17 Mart Pazartesi günü İbrahimli Köyü Eğerlik Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.