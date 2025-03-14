Kastamonu'da otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıyan Bilgehan Ö'nün kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 FDA 410 plakalı otobüs, Tosya'nın Yazıçam mevkisinde, Erkan K. yönetimindeki 28 ABU 169 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Yağız K. (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü baba Erkan K. ise ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.