Kastamonu'da planetaryumda uzayı keşfeden öğrencilere Alper Gezaravcı ilham oldu

Kastamonu'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Kastamonu Olarak Bizde Varız" projesi çerçevesinde Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu'nda uzay ve astronomi temelli planetaryum gösterisi, astronot maskesi ve roket fırlatma etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinliğe Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile birlikte Şube Müdürleri Vedat Terlemez ve Mehmet Sait Aydın ile öğrenciler ve okul öğretmenleri katıldı. Karanlık ortamda oluşturulan çadırın tavanına yansıtılan görüntüleri öğrenciler izleyerek uzay ortamını görme fırsatı buldu. Gezegenleri, çeşitli gök cisimlerini ve onların uzay boşluğundaki hareketlerini anlatan uzay çadırındaki gösteri öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Uzay çadırı ile sanki kendileri bizzat uzayın içindeymiş gibi uzayı deneyimleme şansını yakalayan öğrenciler, etkinliğin devamında astronot maskesi ve roket fırlatma etkinliği de yaptı.

Proje çerçevesinde astronomi ile ilgili bilgi, beceri ve farkındalık kazanan öğrenciler, Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'ya, "geleceğin astronotu biziz, geleceğin astronotları Kastamonu'dan" şeklinde mesaj gönderdi. Hazırlanan planetaryumun tüm ilçelerde öğrencilerle buluşturulacağı belirtildi.

"ÜLKEMİZİN MİLLİ UZAY PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE BİZDE VARIZ DİYORUZ"



Bir sonraki astronotun Kastamonu'dan çıkacağına inandığını söyleyen Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Çok yakın bir zamanda milli gururumuz olan Alper Gezeravcı, ilk astronotumuz olarak uzaya gitti ve başarılı bir şekilde de ülkemize dönüş yaptı. Bizlerde tüm öğrencilerimize ve velilerimize farkındalık oluşturmak adına bizlerde uzay günü etkinliği yaptık. Okulumuzda planetaryumumuzu kurarak öğrencilerimizin farklı bir deneyim yapmalarına imkan sağladık. Malumunuz üzere tüm dünyada uzay programları önem arz etmekte. Özellikle sadece uzay programı bir alanla ilgili değil, tüm alanları ilgilendirmektedir. Bugün tarım sektörü, savunma sanayi, telekomünikasyon işlemlerinde uzayda ne kadar çok etkinliğiniz var ise o kadar üretim alanında diğer yanlarınızı da güçlendirebiliyorsunuz. Örneğin, bugün tarım sektörüne baktığınız zaman uydularınız ile birlikte tüm arazileriniz verimliliği ve rantabl bir şekilde kullanımına imkan sağlarken yine savunma sanayisinde yaptığınız birçok projenin de uydular aracılığıyla koordinasyonunu sağlıyorsunuz. Yine verimli bir şekilde internetin kullanılması, her tarafta daha fazla şekilde yaygınlaştırılması ve daha etkin kullanılması noktasında da uzay programları önem arz etmektedir. Bizlerde ülkemiz olarak son yıllarda özellikle uzay noktasında başarılı çalışmalara imza attık. Göktürk, Türksat, Rasat uyduları ile birlikte birçok alanda kendimizi güçlendiriyoruz. Tabii ki bundan sonraki süreçte şu anda yanımda bulunan kıymetli öğrencilerimiz bunların çok daha iyilerini yaparak hayata geçirecekler. Bunlar tabii ki bizim öğretmenlerimizin rehberliğinde olacak. Bugünde kıymetli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte hep beraber inşallah ülkemizin Milli Uzay Programı çerçevesinde biz de varız diyoruz. Bundan sonraki astronot hedefimizde neden Kastamonu'dan olmasın dedik ve biz varız, Kastamonu hazır diyoruz. Alper Gezeravcı'nın bundan sonraki astronotu kim olacak sözüne, bundan sonraki astronotumuz Kastamonu'dan Şehit Şerife Bacı'nın torunları olarak bizleriz diyoruz" dedi.

"BEN DE ONUN GİBİ UZAYA GİTMEK İSTİYORUM"



Etkinliğe katılan öğrencilerden Tuana Şevval Güneyli ise "Burada şu anda gezegenleri tanıyoruz. Eğlenceli aktivitelerde bulunuyoruz. Bence içerisi çok eğlenceli, az sonra ben gireceğim. Biz, bilim şenliğinde daha önce girmiştik. O zamanda çok güzeldi. Alper Gezeravcı'yı da çok beğeniyorum. Ben de onun gibi uzaya gitmek istiyorum" diye konuştu.

"DENEYİMLEME İMKANIMIZ OLUYOR"



Alper Gezeravcı'nın uzaya çıktığını anlatan öğrencilerden Sümeyya Erenci de, "Alper Gezeravcı uzaya çıktı. Biz bunlar için çok mutluyuz. Bu yüzden uzay ile ilgili bir platform oluşturdular. Bizler de bunları merak ettiğimiz için deneyimleme imkanımız oluyor. Bizim için çok güzel oldu. Birazdan içeriye girip uzay ile alakalı bilgiler edineceğiz. Daha çok bilgiler öğreneceğiz. Okulumuza platformu getiren Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Uzaya çıkmak istediğini belirten Uğur Çırak da, "Alper Gezeravcı uzaya çıkmasından ötürü okulumuzda bir etkinlik yapıldı. Platformun içerisi çok güzeldi. Dünya, ay, astronotlar gördük. Uzay araçlarını izledik. İçerisi bir hayli genişti, güzeldi. Ben de bunları izledikten sonra uzaya çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, öğrenciler tarafından hazırlanan ve roket görünümü verilen pet şişenin havaya fırlatılmasıyla sona erdi.