Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir yol þantiyesinde çýkan yangýnda 2 konteyner kullanýlamaz hale geldi.

Ýlçedeki bir yol yapým þirketinin Hardi Köprüsü mevkisindeki þantiyesinde bulunan konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangýn çýktý.

Ýhbar üzerine bölgeye gelen Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri, yangýna müdahale etti.

Þantiyede çalýþanlar ise yangýn sýrasýnda malzemeleri çýkarmaya çalýþtý.

Yangýnda þantiyenin tamirhanesi ve malzeme deposu olarak kullanýlan 2 konteyner kullanýlamaz hale geldi.

Kaymakam Enis Akdaðoðlu ve Belediye Baþkaný Ahmet Demir de þantiyeye gelerek incelemede bulundu.

