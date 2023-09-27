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Kastamonu'da þantiyede yangýn

Kastamonu'da þantiyede yangýn çýktý. Yangýnda 2 konteyner kullanýlamaz hale geldi.

AA27 Eylül 2023 Çarþamba 10:17 - Güncelleme:
Kastamonu'da þantiyede yangýn
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir yol þantiyesinde çýkan yangýnda 2 konteyner kullanýlamaz hale geldi.

Ýlçedeki bir yol yapým þirketinin Hardi Köprüsü mevkisindeki þantiyesinde bulunan konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangýn çýktý.

Ýhbar üzerine bölgeye gelen Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri, yangýna müdahale etti.

Þantiyede çalýþanlar ise yangýn sýrasýnda malzemeleri çýkarmaya çalýþtý.

Yangýnda þantiyenin tamirhanesi ve malzeme deposu olarak kullanýlan 2 konteyner kullanýlamaz hale geldi.

Kaymakam Enis Akdaðoðlu ve Belediye Baþkaný Ahmet Demir de þantiyeye gelerek incelemede bulundu.

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