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Kastamonu'da silahlı saldırı! 1 polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit düştü

Kastamonu'da ihbar üzerine bir adrese giden iki polisi silahla yaralayıp annesini rehin alan şahıs etkisiz hale getirildi. Anne sağ kurtarılırken, yaralanan polis memurlarından biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

IHA1 Ağustos 2024 Perşembe 13:48 - Güncelleme:
Kastamonu'da silahlı saldırı! 1 polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit düştü
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Kastamonu'da ihbar üzerine bir adrese giden iki polisi silahla yaralayıp annesini rehin alan şahıs etkisiz hale getirildi. Anne sağ kurtarılırken, yaralanan polis memurlarından biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

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