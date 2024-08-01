Kastamonu'da silahlı saldırı! 1 polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit düştü
Kastamonu'da ihbar üzerine bir adrese giden iki polisi silahla yaralayıp annesini rehin alan şahıs etkisiz hale getirildi. Anne sağ kurtarılırken, yaralanan polis memurlarından biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
Kastamonu'da ihbar üzerine bir adrese giden iki polisi silahla yaralayıp annesini rehin alan şahıs etkisiz hale getirildi. Anne sağ kurtarılırken, yaralanan polis memurlarından biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.