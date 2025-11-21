İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4514
  • EURO
    48,9445
  • ALTIN
    5552.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kastamonu'da soruşturma devam ediyor: Gözler Huriye Helvacı'nın telefonunda
Güncel

Kastamonu'da soruşturma devam ediyor: Gözler Huriye Helvacı'nın telefonunda

Kastamonu'da kaybolduktan 9 gün sonra cesetleri bulunan anne ve 5 yaşındaki oğluyla ilgili soruşturma sürüyor. Cenazelerden alınan numuneler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, annenin olay yeri yakınında bulunan cep telefonu da savcılığın talimatıyla İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda incelemeye alındı.

AA21 Kasım 2025 Cuma 14:42 - Güncelleme:
Kastamonu'da soruşturma devam ediyor: Gözler Huriye Helvacı'nın telefonunda
ABONE OL

Kastamonu'nun Bozkurt İlçesi Köseali Köyü'nün ormanlık alanında cansız bedenleri bulunan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümüyle ilgili İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olayı tüm yönleriyle soruşturan savcılık, eldeki bulgular ve alınan ifadeler doğrultusunda tüm ihtimalleri değerlendiriyor.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından cenazelerden alınan numuneler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu tarafından hazırlanacak kesin raporun gelecek haftalarda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşması bekleniyor.

CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

Öte yandan, Huriye Helvacı'nın olay yeri yakınında bulunan cep telefonu da savcılığın talimatıyla İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda incelemeye alındı. Cep telefonunda 350 GB veri bulunduğu öğrenildi.

Adli rapor ve cep telefonu analiz sonucunun çıkmasının ardından soruşturmanın seyri de belli olacak.

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüş, çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst tarafında bulunmuştu. Olayın ardından nöbetçi hakimlikçe Huriye Helvacı'nın eski eniştesi M.U'ya, denetimli serbestlik tedbiri kapsamında elektronik kelepçe takılmıştı.

  • kastamonu
  • huriye helvacı
  • osman yaşar helvacı
  • kayıp
  • kayıp anne
  • kayıp çocuk
  • ölü bulundu

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.