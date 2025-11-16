İSTANBUL 20°C / 15°C
Kastamonu'da tavuklu pilav hastanelik etti: 30 kişi zehirlendi

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit programında ikram edilen ayran ve tavuklu pilavdan yiyen 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

AA16 Kasım 2025 Pazar 23:23
ABONE OL

Haskavak köyünde 3 gün önce vefat eden bir kişi için mevlit okutuldu.

Mevlit programında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 45 kişinin katıldığı mevlidin ardından 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, bazıları da sağlık ekiplerince Doğanyurt ve İnebolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Vatandaşlardan İsmail Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevlidin ardından eve geldiklerini, daha sonra kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurduklarını söyledi.

Hastanede serum takıldığını anlatan Ünlü, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Anıl Taşdelen de mevlide katıldığını, daha sonra rahatsızlandığını ve hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Metin Ertural ise mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan yakınlarını hastaneye getirdiğini anlattı.

