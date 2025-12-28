İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2025 Pazar / 9 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kastamonu'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncel

Kastamonu'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kastamonu'da, tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA28 Aralık 2025 Pazar 07:02 - Güncelleme:
Kastamonu'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
ABONE OL

İlhan Ç. yönetimindeki 34 KZE 644 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara kara yolu Budamış Mahallesi'nde A.H. idaresindeki 37 BF 142 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, uzun uğraşlar sonucu otomobilde sıkışanları çıkardı.

Mehmet Ali Furat'ın (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü ile beraberindeki Yusuf Ali G, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.