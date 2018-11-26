Kastamonu'da trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mustafa Korkmaz'ın kullandığı 05 KL 345 plakalı hafif ticari araç, Kurubenzinlik mevkisindeki kavşakta kontrolden çıkarak yolun kenarındaki ağaca çarptı. Devrilen ağaç sayesinde araç, yaklaşık 25 metrelik şarampole devrilmekten kurtuldu.

Kazada, Seydiler ilçesine bağlı Üyük köyü muhtarı olduğu öğrenilen sürücü Mustafa Korkmaz ile yanındaki oğlu Sefa Korkmaz ve komşusu Recep Aktaş yaralandı.

Ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Aynı yerde ikinci kaza

Yaklaşık yarım saat sonra, Mustafa Karabaş idaresindeki 34 AZ 386 plakalı otomobil, aynı yerde kontrolden çıkarak kaza yapan hafif ticari araca çarptı.

İkinci kazada yaralanan olmadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 40 metreye kadar düştüğü bölgede trafik polisleri sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.