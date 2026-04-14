Kastamonu'da uyuşturucuya geçit yok: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada 46,41 gram sentetik uyuşturucu, 125 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanımında kullanılan cam düzenek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
