Kastamonu'da vahşet: Gelinini silahla öldüren kişi intihar etti

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Saraycık köyünde oğlu ve geliniyle yaşayan Zühtü Ç. (66), gelini Zehra Ç'yi evde tabancayla öldürdü.

Daha sonra samanlığa giden Zühtü Ç, iple kendini asarak intihar etti.

Cuma namazının ardından eve gelen Ziya Ç, eşini tabancayla vurulmuş, babasını iple asılı halde görünce komşularına, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İncelemenin ardından Zühtü ve gelini Zehra Ç'nin cenazeleri, otopsi için Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zehra Ç'nin 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.