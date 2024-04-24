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Kastamonu'da yangın faciası

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlar zarar gördü, 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 15:01 - Güncelleme:
Kastamonu'da yangın faciası
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İlçeye bağlı Değirmencik köyü Merkez Mahallesi'nde Şaban Karamehmetoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan ve aynı aileye ait olan bir başka ev ile ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlara sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerce güçlükle söndürülen yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve 2 ahır kullanılmaz hale geldi.

Yangında 4 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında rüzgar, ekiplerin işini zorlaştırıyor.

Köy muhtarı Ömer Yılmaz, gazetecilere, yangının çıkış nedeni bilmediklerini belirterek, "Yangın bir anda büyüdü. 4 hayvan ahırda kalmış. İtfaiye, jandarmaya haber ettik. Ekiplerin çalışmaları sürüyor." dedi.

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