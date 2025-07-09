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Kastamonu'daki yangın kontrol altında

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 16:54 - Güncelleme:
Kastamonu'daki yangın kontrol altında
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Kastamonu'da tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Örhenli köyünde tarım arazisinde balya makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle saplar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü ve Hanönü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Helikopter desteğiyle de yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 6 dekar tarım ve ormanlık alan zarar gördü.

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