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  • ''Kasten öldürmeye teşebbüs''ten tutuklanmıştı: ICRYPEX patronunun suç dosyası kabarık çıktı
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''Kasten öldürmeye teşebbüs''ten tutuklanmıştı: ICRYPEX patronunun suç dosyası kabarık çıktı

Uyuşturucu temin etmek ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla tutuklanan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in suç dosyası kabarık çıktı. ICRYPEX ile Munte Bilişim arasında yüksek tutarlı şüpheli para transferleri de MASAK raporlarına yansırken, İmamoğlu suç örgütünün rüşvet paralarının yurt dışına kaçırılmasında da İçer'in parmağı olabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 10:37 - Güncelleme:
''Kasten öldürmeye teşebbüs''ten tutuklanmıştı: ICRYPEX patronunun suç dosyası kabarık çıktı
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ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu temin etmek ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla tutuklandı.

Adı, genç bir avukat kadının uyuşturucuyla hayatını kaybetme noktasına gelmesi skandalına karışan Gökalp İçer'in suç dosyası da kabarık çıktı.

İçer, Fatih Altaylı'ya da sponsor oldu. Altaylı, "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ICRYPEX, Onlar TV'de yayın yapan Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Timur Soykan ve Şule Aydın gibi gazetecilere de sponsorluk sağladı.

Medya-sponsor ilişkisiyle de gündeme gelen İçer'in, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun kurduğu "rüşvet ağıyla" elde edilen paraların yurt dışına kaçırılmasında da parmağı olabileceği iddia ediliyor.

Öte yandan yürütülen operasyonda tutuklanan ve itirafçı olan Umut Şenol'un da ICRYPEX'in ortakları arasında bulunduğu da ortaya çıktı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

ŞÜPHELİ HAREKETLER MASAK RAPORLARINDA

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, şantaj, suç gelirlerini aklama ve kişisel verileri hukuka aykırı elde etme" gibi suçlardan dava açtı. Davanın ilk duruşması 16 Ekim'de görülecek.

ICRYPEX ile Munte Bilişim arasında yüksek tutarlı şüpheli para transferleri de MASAK raporlarına yansıdı.

tarafından "suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, şantaj, suç gelirlerini aklama ve kişisel verileri hukuka aykırı elde etme" gibi suçlarla açılan dava sürüyor

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 312 şüpheli, 9 firari
  • ICRYPEX
  • gökalp içer
  • sponsor
  • imamoğlu suç örgütü

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