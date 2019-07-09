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Katar : “Afganistan müzakereleri başarılı ile sonuçlandı”

Katar’ın başkenti Doha’da iki günlük düzenlenen Afganistan barış konferansında başarılı sonuçlara varıldığı açıklandı.

  • İHA
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Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da iki günlük Afgan taraflarının arasında düzenlenen Barış Konferansının Almanya'nın katılımıyla başarılı sonuçlandığını açıkladı. Uyuşmazlık çözümünde Terörizm ve Arabuluculukla Mücadele Özel Dışişleri Bakanı Elçisi Mutlak bin Majid  Alkahtani, başkent Doha’da düzenlenen Afgan barış görüşmelerinin başarılı sonuçlandığını dile getirdi.
 
Alkahtani yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki kadınlar, Taliban ve hükümet temsilcileri de dahil olmak üzere tüm Afganistan’daki çatışma bölgelerini temsil eden 60'tan fazla Afgan, Afganistan'daki çatışmayı sona erdirmenin ve barışı sağlama yollarını bulmak için ilk kez bir araya geldi " diye konuştu.
 
Alkahtani, "Bugün barışa atılan ilk adım olarak ortak bir açıklamaya ulaşmaktan çok memnunuz ve Katar’da Afganistan’daki çatışmanın sona ermesinde önemli ve olumlu olduğunu düşündükleri görüşmelere verdikleri destek için onlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temaslar ilişkin başkent Doha’da yapılmayı planlanıyordu ancak Taliban’ın ofise “Afganistan İslam Emirliği" bayrağını astığı için Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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