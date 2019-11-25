Katar ile Türkiye arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5’inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı Kapsamında bir çok anlaşmaya imza atıldı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı kapsamında yapılan Anlaşmaların ardından imza töreni düzenlendi. Anlaşma paketinde ekonomiden turizme, enerjiden ticarete, yatırımlardan savunmaya birçok konu yer alıyor.

Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Katar'da, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik ediyor.