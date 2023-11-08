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Katar'da ''Yırtıcı Şahin-5 Tatbikatı''

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, Katar'da icra edilen 'Yırtıcı Şahin-5 Tatbikatı'na katıldığı bildirildi.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 11:58 - Güncelleme:
Katar'da ''Yırtıcı Şahin-5 Tatbikatı''
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta Orgeneral Gürak'ın yanı sıra Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah ve Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet de bulundu.

Orgeneral Gürak, F-16 savaş uçağına, Al-Attiyah ise Rafale savaş uçağına binerek, tatbikatta görevli pilotlara eşlik etti.

Uçuşun ardından tatbikatta görevli Hava Kuvvetleri personeliyle bir araya gelen Orgeneral Gürak, başarı dileklerini iletti.

  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak
  • Katar
  • tatbikat

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