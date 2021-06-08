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Güncel

Katar'dan Kanada'daki İslamofobik saldırıya tepki

Katar, Kanada'da aynı aileden 4 Müslüman'ın öldürüldüğü İslamofobik saldırıyı kınadı.

AA08 Haziran 2021 Salı 17:33 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 17:34
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Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Kanada hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Katar'ın nedeni ne olursa olsun şiddeti, terörü ve suç eylemlerini reddetme konusundaki tutumunun sabit olduğu vurgulandı.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren Nathanial Veltman (20), biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun ağır şekilde yaralanmasına neden olmuştu.

Veltman, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

London Polis Şefi Steve Williams dün yaptığı açıklamada, "Kurbanların, İslam inancından dolayı bu saldırıda hedef alındığına inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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