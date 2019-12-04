Katar’dan Türkiye’ye 7 milyar dolar yolda

Al-Jaida, Katar’ın geçen yıl Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu belirterek, iki ülkenin sağlıklı politik ilişkilere sahip olduğunu ve devlet başkanlarının küresel gelişmeler üzerine ortak stratejik bakış açılarının birbirleriyle paylaştığını söyledi.

TÜRK PAZARI ÇEKİCİ

Al-Jaida, Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımlar açısından çok açık bir ülke olduğunu kaydederek, “Türkiye çok büyük bir ülke ve çok önemli bir pazar. Hiç şüphe yok ki yatırımların geri dönüşleri çok kazançlı” dedi. Ülkedeki yabancı yatırımların artması için daha fazla farkındalığa ihtiyaç duyulduğunu anlatan Al-Jaida, Katar’ın Türkiye hukuk sistemine aşina olmadığını fakat Türk pazarının çok çekici olduğunu ve yatırımcıların ülkede çok rahat hissettiğini ifade etti. Hukuksal çerçevede atılacak bazı adımların yabancı yatırımcıların önünü açacağını söyleyen Al-Jaida, “Katar Türkiye’de yatırım yapmaya devam edecek. Sadece bankacılık sektöründe değil, emlak sektöründe de. 10 milyar dolarlık taahhütün yüzde 35’i gerçekleşti, Türkiye’ye akacak 7 milyar dolar daha var. Yatırımlar sağlıklı siyasi ilişkileri takip eder ve bizim Türkiye ile olan ilişkilerimiz yüzyıllara dayanıyor.” ifadelerini kullandı. İslami finans alanına değinen Al-Jaida, Malezya’nın Asya, Katar’ın Afrika ve Ortadoğu, Türkiye’nin ise Avrupa için kapı görevi gördüğünü söyleyerek bu üç ülkenin İslami finansı bir üst aşamaya taşıyabileceğini belirtti.

İSLAMİ FİNANS BÜYÜYOR

Malezya’nın İslami finansın ürün çeşitliliği açısından çok gelişmiş olduğunu vurgulayan Al-Jaida, “Türkiye ve Katar hızlanmalı ve çok daha fazlasını yapmalı çünkü Ortadoğu’da çok fazla İslami finans varlığı ve yatırımı bulunuyor” şeklinde konuştu. Al-Jaida sektörün çok büyük potansiyeli olduğunu ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde nasıl pozisyon alınması gerektiğinin belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, geçen günlerde Londra borsasında 300 milyon dolarlık Katar Uluslarası İslami Bankası hissesinin işlem gördüğünü hatırlattı. Al-Jaida, İslami finans sektöründe atılacak çok fazla adım olduğunu bildirerek, “İslami finansın geleceği parlak” dedi.