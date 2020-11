Kathryn Bigelow, hangi alanda ödül kazanan ilk kadın olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster Kathryn Bigelow ödül sorusunun cevabı

01 Kasım 2020 Pazar 10:58 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 10:58

Kim Milyoner Olmak İster programındaki bir soru yine izleyenlerin merakını cezbetti. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye, 2008 yapımı "The Hurt Locker" filmiyle Kathryn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadın olmuştur? sorusu damga vurdu. Yarışmayı izleyenler cevabın hangi şık olduğunu kestiremedi. Kathryn Bigelow, hangi alanda ödül kazanan ilk kadın olmuştur? sorusunun cevabı programı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 2008 yapımı "The Hurt Locker" filmiyle Kathryn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadın olmuştur? İşte o sorunun cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen Kathryn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadındır? sorusu gecenin merak edilen konularından biri oldu. İşte soru ve cevabı

2008 yapımı "The Hurt Locker" filmiyle Kathryn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadın olmuştur?

A) En iyi Yönetmen

B) En iyi özgün senaryo

C) En iyi Makyaj ve saç tasarımı

D) En iyi görsel efekt

DOĞRU CEVAP: A

KATHRYN BİGELOW KİMDİR?

Kathryn Bigelow (d. 27 Kasım 1951), bilimkurgu, aksiyon ve korku türlerinde çalışan Amerikalı film yönetmenidir. En bilinen çalışmaları 1987 yapımı korku filmi Karanlık Bastığında (Near Dark) ve 2009 yapımı savaş filmi Ölümcül Tuzak'tır (The Hurt Locker). Ölümcül Tuzak filmi ile Amerikan Yönetmenler Birliği'nin En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanarak bu ödülü alan ilk kadın yönetmen oldu. Ayrıca aynı film ile 2009'da Altın Küre ve Oscar'a da aday oldu ve Oscar'da birçok ödül kazandı. 2010'da En İyi Yönetmen Akademi Ödülü'ne aday gösterilerek Lina Wertmüller (Seven Beauties - 1976), Jane Campion (The Piano - 1993) ve Sofia Coppola'nın (Lost in Translation - 2003) ardından bu kategoride aday gösterilen dördüncü kadın ve Oscar tarihinde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan ilk kadın oldu. 2012 yılında Zero Dark Thirty adlı ve ABD'nin Afganistan'a saldırısını konu eden filmi yönetti.

Filmografi

Yıl Film Görevi

Yönetmen Yapımcı Senarist

1982 The Loveless

1983 Alevlerde Doğmak (Born in Flames)

1987 Karanlık Bastığında (Near Dark) Evet

1990 Mavi Çelik (Blue Steel) Evet

1991 Kırılma Noktası (Point Break)

1995 Tuhaf Günler (Strange Days)

2000 Suyun Ağırlığı (The Weight of Water)

2002 Tehlikeli Saatler (K-19: The Widowmaker)

2009 Ölümcül Tuzak (The Hurt Locker)

2012 Zero Dark Thirty