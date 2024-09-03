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Katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu

Sinop'ta katı atık bertaraf tesisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

AA3 Eylül 2024 Salı 14:07 - Güncelleme:
Katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
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Sinop Belediyesine ait Hacıoğlu köyündeki katı atık bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma işlemi yapan çalışanlar, ayrıştırma bandı üzerinde havluya sarılı bir bebek cesedi bulunduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan çalışmada, bebeğin yeni doğduğu tespit edildi.

Bebeğin cesedi incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

  • Sinop
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