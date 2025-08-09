İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Katil anne kan donduran cinayeti itiraf etti... 4 yaşındaki oğlunu böyle öldürmüş
Güncel

Katil anne kan donduran cinayeti itiraf etti... 4 yaşındaki oğlunu böyle öldürmüş

Kocaeli Çayırova'da bir kadın, 4 yaşındaki oğlunu katletti. 8 saat boyunca çocuğunun cansız bedeniyle aynı evde duran kadın, kan donduran cinayetin detaylarını polise anlattı.

IHA9 Ağustos 2025 Cumartesi 20:38 - Güncelleme:
Katil anne kan donduran cinayeti itiraf etti... 4 yaşındaki oğlunu böyle öldürmüş
ABONE OL

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, 4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü. Anne, oğlunun cansız bedeniyle 8 saat boyunca evde kaldı. İfadesinde olayı itiraf eden kadın tutuklandı.

Olay, dün Çayırova ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Atakan Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden boşanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.İ. (33) isimli kadın, 4 yaşındaki oğlu Mustafa Hasan Yılmaz'ı saat 11.00'de yatakta boğarak öldürdü. M.İ'nin annesi, o gün saat 19.00'da kızının evine gitti. Torununu hareketsiz yatar vaziyette gören kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendi.

Gözaltına alınan anne M.İ., polis merkezinde alınan ifadesinde oğlunu saat 11.00'da yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekiplerince adliyeye çıkarılan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.İ'nin 8 saat boyunca oğlunun cansız bedeniyle birlikte kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.