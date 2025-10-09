İSTANBUL 17°C / 12°C
  Katil İsrail 3 Milletvekilini alıkoymuştu... Dışişleri: Tüm tedbirler alınmaktadır
Güncel

Katil İsrail 3 Milletvekilini alıkoymuştu... Dışişleri: Tüm tedbirler alınmaktadır

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir.' açklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ9 Ekim 2025 Perşembe 09:08 - Güncelleme:
Katil İsrail 3 Milletvekilini alıkoymuştu... Dışişleri: Tüm tedbirler alınmaktadır
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir." açklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

-(Özgürlük Filosu) 18 vatandaşımız Ketziot Gözaltı Merkezi'ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki Konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir.

-(Özgürlük Filosu) Vatandaşlarımızın bir an evvel ülkemize dönmeleri için gerekli girişimler tamamlanmış olup, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil, tüm tedbirler alınmaktadır.

İsrail'den uluslararası sularda haydutluk! Gazze yolundaki Özgürlük Filosu'na saldırı

