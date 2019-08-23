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Katil İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestosunda Filistinli bir çocuk İsrail güçleri tarafından gözaltına alınırken, bazı göstericiler yaralandı.

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti.
 
Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında, cuma namazının ardından İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı.
 
İsrail askerleri Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de askerlere taş atarak karşılık verdi.
 
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesindeki gösteriye müdahalesinde yaralanan bazı Filistinlilerin olay yerinde tedavi edildiği, bir çocuğun gözaltına alındığı, 3 Filistinlinin de alıkonulduğu belirtildi. 
 
Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.
 
Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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