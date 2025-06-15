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Katil İsrail'den Gazze'yi unutturma çabası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dikkatler insani felaketin çözümüne yönelmeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklamada bulundu. Soykırımcı İsrail'in İran'a yaptığı saldırılarla Gazze'yi unutturma çabası içine girdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Daha fazla insani, çevresel ve ekonomik kayıplar yaşanmadan, tansiyonu düşürücü adımlar atılmalıdır. Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran ile yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze'de yaşanan insani felaketin çözümüne yönelmelidir.' dedi.

AA15 Haziran 2025 Pazar 15:16 - Güncelleme:
Katil İsrail'den Gazze'yi unutturma çabası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dikkatler insani felaketin çözümüne yönelmeli
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran ile yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze'de yaşanan insani felaketin çözümüne yönelmelidir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, İsrail-İran gerilimine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin ihtiyacının istikrar olduğunu belirtti.

Sorunların çözüm yolunun çatışma değil, diplomasi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştirdiği yoğun temaslar, bölgesel ve küresel barış için son derece kıymetlidir. Daha fazla insani, çevresel ve ekonomik kayıplar yaşanmadan, tansiyonu düşürücü adımlar atılmalıdır. Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran ile yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze'de yaşanan insani felaketin çözümüne yönelmelidir. Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuku, insani değerleri, istikrarı, bölgemizde ve küresel düzeyde adaleti savunmaya devam edecektir."

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