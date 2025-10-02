İSTANBUL 22°C / 16°C
  Katil İsrail'den hukuksuz müdahale! Küresel Sumud Filosu son durumu açıkladı
Güncel

Katil İsrail'den hukuksuz müdahale! Küresel Sumud Filosu son durumu açıkladı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla mücadele eden Küresel Sumud Filosu'nun tüm dünyanın dikkatle izlediği Gazze yolculuğunda, Filo'nun takip sistemine göre, İsrail 21 gemiyi yasa dışı olarak ele geçirdi, 19'unu da ele geçirdiği varsayılıyor.

2 Ekim 2025 Perşembe 12:51
Katil İsrail'den hukuksuz müdahale! Küresel Sumud Filosu son durumu açıkladı
Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde paylaşılan takip sistemine göre, İsrail donanması unsurları, Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun gemilerini yasa dışı şekilde ele geçirmeyi sürdürüyor.

Takip sistemindeki verilerde, İsrail'in Gazze'ye giden 44 gemiden 21 gemiyi yasa dışı olarak ele geçirdiği ve 19'unu da ele geçirdiğinin varsayıldığı belirtildi.

İsrail'in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.

Ele geçirildiği varsayılan gemilerin isimlerinin de Adagio, Ahed Tamimi, Allakatalla, Amsterdam, Australe, Catalina, Estrella Y Manuel, Fair Lady, Inana, Mango, Maria Cristina, Meteque, MiaMia, Ohwayla, Paola I, Pavlos Fyssas, Selvaggia, Vangelis Pissias-Asser et Ayssel, Wahoo olduğu belirtiliyor.

Takip sistemine göre, Marinette, Shireen ve Summertime-Jong'un da yoluna devam ediyor.

Öte yandan, Mikeno'nun ise Gazze'ye yaklaşık 9 deniz mili uzaklıkta beklediği ve geminin bir süredir hareket etmediği görülüyor.

