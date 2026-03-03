İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9526
  • EURO
    51,4468
  • ALTIN
    7524.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Katil İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit! ''Sınır hattını boşaltın'' çağrısı yapıldı
Güncel

Katil İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit! ''Sınır hattını boşaltın'' çağrısı yapıldı

Katil İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırının güney hattının boşaltılmasını isteyerek bölgeye yeni saldırı tehdidinde bulundu.

AA3 Mart 2026 Salı 00:52 - Güncelleme:
Katil İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit! ''Sınır hattını boşaltın'' çağrısı yapıldı
ABONE OL

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Nakura'dan Hıyam beldesine kadar sınır hattının batısının tamamının boşaltılmasını istedi.

Nakura ile Hıyam arasındaki hedef alacakları 30 beldenin işaretlendiği bir harita paylaşan Adraee, halkın evlerini terk etmesi ve Lübnan'ın kuzeyine gitmeleri gerektiğini söyledi.

Adraee, Lübnan'ın güneyinde boşaltılmasını istediği beldelerde Hizbullah hedeflerine saldıracaklarını ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Lübnan'a ilişkin tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek kara saldırısı başlatabilecekleri yönünde mesaj vermişti.

İsrail, Hizbullah'ın füze attığı gerekçesiyle Lübnan'ı hedef almaya başlamasından bu yana ülke genelinde 70'ten fazla hava saldırısı düzenlemişti.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.