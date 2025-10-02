Katil İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na askeri müdahalede bulunarak 30'ü Türk 20O'den fazla aktivisti alıkoydu. Gazze'ye giden 44 gemiden 21'i İsrail saldırısına uğrarken, İsrail'in gasp edemediği gemiler Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Mikeno gemisi ise ablukayı delerek Gazze sınırına ulaşmayı başardı.
ALIKONULAN TÜRK AKTİVİSTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Küresel Sumud Filosu'ndan Tülay Gökçimen, İsrail tarafından alıkonularak kaçırılan Türk aktivistlerin isimlerini paylaştı.
Alıkonulan Türk aktivistlerin isimleri şu şekilde:
Fikret Kantoğlu, Abdülaziz Yalçın, Davut Taşkıran, Zeynep Tekocak, Metehan Sarı, Hüseyin Şuayip Ordu, Onur Murat Tolgu, Semih Şener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu, Abdülmecit Bahçıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevfik Yıldız, Bekir Turunç, Mesut Çakar, Müslim Ziyali, Sümeyye Polat, Semanur Sönmez Yaman, Evren Aka, Muhammed Emin Yıldırım, Umut Akdağ, Abdullah Gündem, Halil Rıfat Çanakçı, Haşmet Yazıcı, Ersin Çelik, Mehmet Sait Direkçi, Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan