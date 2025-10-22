İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9736
  • EURO
    48,7663
  • ALTIN
    5537.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Katil İsrail'in 'Batı Şeria' kararı! AK Parti Sözcüsü Çelik: Hukuksuz bir saldırganlıktır
Güncel

Katil İsrail'in 'Batı Şeria' kararı! AK Parti Sözcüsü Çelik: Hukuksuz bir saldırganlıktır

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak projesine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik 'İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımı, hukuksuz bir saldırganlıktır' dedi.

HABER MERKEZİ22 Ekim 2025 Çarşamba 22:21 - Güncelleme:
Katil İsrail'in 'Batı Şeria' kararı! AK Parti Sözcüsü Çelik: Hukuksuz bir saldırganlıktır
ABONE OL

Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır. Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır. Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail'in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.