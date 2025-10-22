Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır. Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır. Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail'in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir."