Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır. Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır. Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail'in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: Batı Şeria işgal altındaki Filistin toprağıdır. İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı hukuksuz ve yok hükmündedir. Bu yaklaşım aynı zamanda Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes sürecine dönük bir sabotaj, bölgesel istikrara açık bir tehdittir. Filistin Devletini tanıyan tüm devletleri, uluslararası hukuku esas alan tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları Filistin halkına ve toprağına yönelik bu saldırganlığın karşısında olmaya davet ediyoruz. İşgal sona erip, iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkına desteğimiz sürecektir.