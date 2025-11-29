Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde İlim Yayma Ödülleri Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Her detayıyla irfan hazinesi, her dizesiyle hikmet nişanesi olan; hem ilmin hem de âlimlerin ve fikir eserini ilmî çalışmalara teksif eden tüm hocalarımıza selamlarımı, saygılarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum.

Hem yeni hem nitelikli eserleriyle bir yandan bilim müktesebatımıza katkılar yapan diğer yandan gelecekteki çalışmalarımızın önünü açan ilim erbabımıza şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

İlim Yayma ödüllerine yönelik teveccüh her programda maşallah katlanarak artıyor

İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası bir hüviyet kazanacağını, dünyanın dört bir yanına ulaşacağını memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim Nobel'imiz olmasın?

İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası statüye kavuşacak olması gurur verici

Bazı isimler vardır ki hem tarihte iz bırakılar hem de yaşadıkları hayatla gençliğe örnek olup istikbale yön verirler

Cemiyetimiz önümüzdeki sene 75 yaşına girecek. Millete, ümmete ve insanlığa faydalı işler yapacak gençler bu ocakta yetişti.

Millet iradesini gasp edildiği darbe dönemlerindeki yasak ve baskılara rağmen ilmin ışığını yayma yolculuğunda tam üç çeyrek asır geride kaldı

Davasında ne denli muvaffak olduğunu bugünün Türkiye'sine baktığımızda, yetişmiş ve yetişmekte olan gençliğe baktığımızda, gümbür gümbür gelen Teknofest kuşağına baktığımızda görüyoruz

Bu çeşmenin suyundan içmiş, bir lokma da olsa bu sofranın ekmeğini yemiş, bu meclise iştirak etmiş tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun

Asırlar boyunca üzerine yeni teoriler, yeni pratikler, yeni metotlar inşa edilen kavramlar günden güne kan kaybediyor

Gazze'de iki yıldır işlenen cinayetleri ve soykırımı 'medeni' denilen dünya yalnızca seyretmekle yetindi

Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya kuruluşları, Gazze'de 270'i aşkın gazeteci öldürülürken meslektaşlarının haberini bile yapmadı.

Bizimde devreye girmemizle bir ateşkes sağlandı. İsrail uyduruk sebeplerle ateşkesi sürekli ihlal ediyor.

İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

'Büyük Ödül'ü kazanan Prof. Dr. Özcan Erel, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

'Sosyal Bilimler Ödülü'ne Prof. Dr. Şener Aktürk, 'Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'ne Prof. Dr. Barış Bayram layık görüldü