Katil rejim sivilleri hedef aldı, 24 TV ekibi saniye saniye aktardı

25 Şubat 2020 Salı13:59 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 13:59

Rusya ve İran destekli Esed rejiminin İdlib'de sivil halkı hedef alan saldırıları durmaksızın devam ediyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik rejim saldırıları ile artan gerilimi sıfır noktasından takip etmek ve mazlum İdlib halkın sesini duyurmak için İdlib'de bulunan 24 TV Muhabiri Adem Hançer, yine o saldırılardan biri ve ardından yaşananları saniye saniye aktardı.

İşte o görüntüler...