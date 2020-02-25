İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,155
  • EURO
    6,6731
  • ALTIN
    327.244
  • BIST100
    114277
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Katil rejim sivilleri hedef aldı, 24 TV ekibi saniye saniye aktardı
Güncel

Katil rejim sivilleri hedef aldı, 24 TV ekibi saniye saniye aktardı

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmek için İdlib'de bulunan 24 TV ekibi, katil Esed rejiminin sivil halkı hedef alan saldırısını saniye saniye aktardı.

25 Şubat 2020 Salı13:59 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 13:59

Rusya ve İran destekli Esed rejiminin İdlib'de sivil halkı hedef alan saldırıları durmaksızın devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik rejim saldırıları ile artan gerilimi sıfır noktasından takip etmek ve mazlum İdlib halkın sesini duyurmak için İdlib'de bulunan 24 TV Muhabiri Adem Hançer, yine o saldırılardan biri ve ardından yaşananları saniye saniye aktardı.

İşte o görüntüler...

Polisin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist yaşadıklarını anlattı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'
Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Türkiye'yi hedef aldılar
Türkiye'yi hedef aldılar

Türkiye'yi hedef aldılar

Sen o aklını kendine sakla
Sen o aklını kendine sakla

Sen o aklını kendine sakla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.