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Katil zanlısı kendisini kadın olarak tanıtmış! Öldürdükten sonra cesedi parçalanan Erva Asar'la ilgili yeni detay

Esenyurt'ta öldürülüp cesedi parçalanarak inşaata atılan Erva Raziye Asar isimli genç kızın, sosyal medya üzerinden iş aradığı, katil zanlısının kendisini kadın olarak tanıtıp, Asar'ı 'Abimin evini temizler misin' diyerek kandırdığı öğrenildi.

IHA12 Temmuz 2024 Cuma 16:16 - Güncelleme:
Katil zanlısı kendisini kadın olarak tanıtmış! Öldürdükten sonra cesedi parçalanan Erva Asar'la ilgili yeni detay
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Olay, Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre göre katil zanlısı Fethi D., sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıtarak Erva Raziye Asar'ı temizlik işi için evine çağırdı.

Genç kızı boğarak öldüren zanlı, cesedi 6 parçaya bölüp çöp poşetine koyduktan sonra Beylikdüzü'nde bir inşaat alanına attı. Katil zanlısı polis tarafından yakalandı.

Erva Raziye Asar'ın sosyal medyadan iş aradığı ortaya çıktı. Sosyal medya gruplarına "acil aylıkçı ya da günlükçü iş arıyorum" ilanları verdiği görüldü. Katil zanlısı Fethi D.'nin kendisini kadın olarak tanıtıp genç kız ile irtibata geçtiği, "Abimin evini temizler misin" diyerek kandırdığı öğrenildi.

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