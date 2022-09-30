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Katili cezaevinde intihar eden Azra'nın annesi: Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice öldüren ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan katil Mustafa Murat Ayhan tutuklu bulunduğu Diyarbakır cezaevinde intihar etti. Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu kızına katilinin ölüm haberini mezarını ziyaret ederek verdi.

IHA30 Eylül 2022 Cuma 09:10 - Güncelleme:
Katili cezaevinde intihar eden Azra'nın annesi: Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti
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Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini parçalayarak ormanlık alana atan katil Mustafa Murat Ayhan (49), yargılandığı davada Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mustafa Murat Ayhan önceki akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumundaki hücresinde bileklerini kesici bir aletle kesti. Durumun fark edilmesiyle hastaneye kaldırılan Ayhan hayatını kaybetti.

Mustafa Murat Ayhan'ın cezaevinde öldüğü haberini alan Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu Azra'nın Kadirli ilçesi Durmuşsofular köyündeki mezarını ziyaret ederek katilin ölüm haberini verdi. Azra'nın mezarı başında dua okuyup gözyaşı döken anne Mezide Haytaoğlu, kızının mezarında Azra'ya hitap etmesi ise yürekleri burktu. Anne Mezide Haytaoğlu "Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti. Az çekti. Benim çocuğumun eksiklerinin yerini söylemeden gitti. Şimdi onunda annesi yansın. Hiçbir annenin acı çekmesini istemem ama benim çektiğim acıları görsün" dedi

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