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Katili yurt dışına kaçmıştı... Oğuz Murat Aci olayı ile ilgili yeni gelişme

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

IHA24 Mayıs 2025 Cumartesi 15:46 - Güncelleme:
Katili yurt dışına kaçmıştı... Oğuz Murat Aci olayı ile ilgili yeni gelişme
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Eyüpsultan Kemerburgaz'da geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada arızalanan ATV'sini emniyet şeridine çeken 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci, Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazada 5 kişi de yaralanmıştı.

Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un kazanın ardından yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı. Uzun süre gündemde yer alan kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.

Eyüpsultan'da 2024 Mart ayında yaşanan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde kazaya karışan araçlar ve yerde yatan yaralılar görünüyor.

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