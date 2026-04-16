16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
  • Katiller evin içinden çıktı! Anne-oğul vahşetinde sır çözüldü
Güncel

Katiller evin içinden çıktı! Anne-oğul vahşetinde sır çözüldü

İskenderun'da ormanlık alanda bir çobanın ihbarıyla başlayan inceleme, kan donduran bir aile katliamını ortaya çıkardı. Silahla vurulmuş halde bulunan 33 yaşındaki Osman Zont'un izini süren JASAT ekipleri, talihsiz gencin kayıp annesi Zekiye Zont'un cesedine ise yamaç paraşütü alanında toprağa gömülü halde ulaştı. Anne ve oğlunun akrabaları tarafından öldürüldüğü ve katillerin ailenin yaşadığı evden çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları ortaya çıktı.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi.

Silahla vurulmuş bulunan Zont'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, ölü bulunan Osman Zont'un annesi Zekiye Zont'un (54) da kayıp olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine arama çalışması başlatan ekipler, İskenderun yamaç paraşütü alanında Zekiye Zont'un cesedini toprağa gömülü buldu.

Bulunduğu yerden çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KATİL AKRABALARIN ÇALDIKLARI ALTINLARI KUYUMCUYA SATTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin olayın failinin yakalanması için başlattığı çalışmada Zont ailesine akraba olan 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların anne Zont'un altınlarını çaldığı ve Osman Zont'u gönül ilişkisinden dolayı öldürdüğünü söyledikleri öğrenildi.

Şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

