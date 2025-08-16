Avukat Rezan Epözdemir hakkında başlatılan "Rüşvet", "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım" ve "Siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla Pazar günü sabah saatlerinde gözaltına alınmış, 13 Ağustos günü ise "Rüşvet" suçundan tutuklanmıştı.

CENGİZ ÇALLI'NIN KÂTİBİNİN İFADESİNE ULAŞILDI

Rüşvet iddialarında adı geçen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın o dönemki katibi Kürşat Yılmaz soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. O ifadenin detaylarına ulaşıldı. Çallı ile 2016-21 yılları arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı dönemde katipliğini yaptığını belirten Yılmaz, "Ben Cengiz Çallı'nın katipliğini yaptığım dönemde hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşündüğüm, garipsediğim bazı olaylara şahit oldum. Mesela Rezan Epözdemir, vekilliğini yaptığı bir otel ile ilgili yayınlanan haber metnine ilişkin erişim engeli talebi yetkisiz olmamıza rağmen Cengiz Çallı tarafından yapıldı." dedi.

UYAP'TAN ALINAN KİMLİK BİLİGİLERİ

Sabah'ın haberine göre, İki ismin çok samimi olduğunu ifade eden Kürşat Yılmaz, "Rezan neredeyse haftada bir sıklıkla Cengiz'in odasına ziyarete gelirdi. Cengiz'in odasına gelişlerinde yaklaşık 4-5 kez bizim büromuz ile alakası olmayan, soruşturmasını bizim yürütmediğimiz şahsi vekaletle takip ettiği dosyalarda tarafların kimlik bilgilerini, adreslerini veya UYAP sistemi üzerinden sorgulanabilen diğer bilgileri Cengiz Çallı'nın UYAP üzerindeki savcılık rolü ekranından sorguladığına şahit oldum." dedi.

BAŞKA HAKİM VE SAVCILARDAN DOSYANIN HIZLANMASI İÇİN TALEPLERDE BULUNDU

Yılmaz, "Ayrıca Rezan Epödemir'in Cengiz Çallı'dan Bakırköy Adliyesinde diğer birimlerde olan şahsi vekalet sunduğu veya sunmayı düşündüğü dosyalara ilişkin ilgili hakim savcıları arattırarak dosyanın delil durumunu, geldiği aşamayı, dosyanın hızlandırılması gibi taleplerde bulunuyordu. Cengiz Çallı'nın Rezan'ın bu talepleri üzerine şu an isimlerini hatırlamadığım hakim savcılardan bilgi almaya çalıştığını biliyorum. Ancak konuşma içeriklerine şahit olmadığım için ilgili hakim savcıların dosyalarına ilişkin bilgi verip vermediklerini ya da talebi karşılayıp karşılamadıklarını bilmiyorum."

LÜKS RESTORAN DENEYİMLERİYLE DOLU SOHBETLER

Rezan Epözdemir'in Cengiz Çallı ve ailesini tatile götürdüğünü, ücretlerin tamamının Epözdemir tarafından karşılandığını iki ismin konuşmalarında duyduğunu ifade eden Kürşat Yılmaz, Epözdemir'in Çallı'yı sık sık İstanbul'un en pahalı restoranlara götürdüğünü söyledi. Yılmaz, "Aralarında bu restoran çok lüks, burası yeni açılmış çok pahalı deneyelim şeklinde konuşmaları duyardım. Yine bu konuşmalarda bu yemek ücretlerinin Rezan tarafından ödendiğini de duydum." şeklinde ifadesine devam etti.

"SORUŞTURMAYI DUYUNCA ARAÇ ŞERHİN KALDIRILMASI İÇİN ARADI"

Cengiz Çallı hakkında rüşvet aldığına ilişkin soruşturma başaltılığını günden bahseden katip, "Rezan büyük bir panikle Cengiz Çallı'nın koruması olan Emre Atak isimli şahsı aradı. Bu görüşme esnasında ben de Emre'nin yanındaydım. Rezan Emre'ye hemen şerh kararını kaldırmak üzere koruma şubeye gitmesini söyledi. Hatta telefonu kapattıktan sonra Emre "Savcı beyin başına gelenlere bak bunun derdine bak sadece kendini düşünüyor dedi" ve koruma kararını kaldırmak üzere koruma şubeye gitti." dedi.

EPÖZDEMİR MÜVEKKİLİNİN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞINI KALDIRMAK İÇİN ÇALLI'DAN YARDIM ALMIŞ

2016-2017 yılları arasında tam hatırlamadığı bir tarihte Rezan Epözdemir'in uzlaşmaya tabi bir suçta şüpheli avukatlığı yaptığını ve müvekkilini yurt dışına çıkış yasağını kaldırtmak için Cengiz Çallı'ya söylediğini anlatan Kürşat Yılmaz, "Rezan bunun kaldırılması için benim de şahit olduğum bir konuşma esnasında Cengiz'den talepte bulundu. Cengiz ilgili hakim - savcı ile görüşerek yurt dışı çıkış yasağını kaldırttı. Bu iş karşılığında bir para alıp almadığını bilmiyorum." dedi.

Kürşat Yılmaz son olarak ifadesinde kimseden rüşvet almadığını, savcı ne istediyse onu yaptığını, kime evrak gönderilmesini istediyse gönderdiğini ve suç işleme kasıtla hareket etmediğini söyleyerek bitirdi.

