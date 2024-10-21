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Katliam gibi kaza! 5 kişi olay yerinde can verdi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 07:12 - Güncelleme:
Katliam gibi kaza! 5 kişi olay yerinde can verdi
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cenk V. idaresindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde Ö.A. yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Cenk V, Kadir G, Emre A, Serhat T, Deniz Y'nin öldüğünü belirledi. Yaralı olarak iş makinesinden çıkarılan Ö.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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  • kazada 5 ölü
  • Tekirdağ kaza
  • Ergene faciası

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