İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2025 Pazartesi / 6 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2634
  • EURO
    44,6982
  • ALTIN
    4182.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Katliam gibi kaza: 5 ölü

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 06:50 - Güncelleme:
Katliam gibi kaza: 5 ölü
ABONE OL

Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Kestanlıoğlu'nun eşi Gülüstan, çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) ile sürücü Kuvrağ ve otomobildeki İsmail Volkan Deler hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Ahmet ve annesi Naile Kestanlıoğlu ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.